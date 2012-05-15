В Киевский зоопарк приедет мохнатый слоненок за $100 тысяч

Этому самцу всего 6 лет, и как рассказывают власти, — он мохнатый, пишет «Сегодня».

«Животное еще маленькое и даже мохнатое! К нему уже послали человека, чтобы слон привыкал», — рассказал первый замглавы КГГА Александр Мазурчак. Сопровождать малыша в Киев будет директор зоопарка Алексей Толстоухов.

«Вообще слоны такого размера перевозятся или автотранспортом или самолетом, но как и откуда мы его будем везти, пока тайна — расскажу, когда он будет здесь», — сказал Толстоухов. Покупку животного за $100 тыс., как и обещал, оплатил экс-мэр Киева Александр Омельченко.

«И давать имя новому обитателю зоопарка будет он — его право», — говорит Толстоухов. Кстати, директор зоопарка подумывает и о покупке двух слоних. «Мы сейчас ведем переговоры по поводу самочек. И, конечно же, ищем спонсора, который оплатит их — две слонихи будут стоить около 350 тыс. евро», — сказал Толстоухов. Жить юный самец будет в новом реконструированном вольере, который вот-вот закончат.

«Летний вольер мы полностью изменили: увеличили его площадь, убрали железное ограждение и положили большие камни для того, чтобы животное было более контактным, и люди могли смотреть на него не через железо. У него будет бассейн и зонтик от солнца, строительство которого сейчас заканчиваем. В зимнем вольере мы реконструировали ограждение, сделали новое освещение, вентиляцию и резиновый пол, на котором слон сможет отдыхать», — рассказал Толстоухов. А вот рацион животного не будет каким-то особым — веточки, трава, фрукты.

Также на днях по программе обмена в зоопарк привезли новых птиц. «У нас появилась пара японских журавлей, белые павлины, павлиньи голуби, серебристые фазаны», — говорит Толстоухов. В озера, которые были на реконструкции, уже запустили пеликанов, фламинго, лебедей и уток.