В Донецкой области 45 шахтеров использовали как рабов

Как сообщили УНИАН в пресс-группе Управления СБУ в Донецкой области установлено, что в 2011 году 44-летний гражданин России, житель Северного Кавказа, используя мощности частной угледобывающей компании, на территории г. Снежное Донецкой области организовал незаконную добычу угля из пластов, которые принадлежат государственному предприятию. Незаконно добытый уголь он намеревался экспортировать за границу.

На угледобывающих работах были круглосуточно задействованы 45 шахтеров, которые работали в сверхтяжелых условиях на глубине свыше 500 м почти бесплатно - долг по заработной плате каждому работнику составлял от 5 до 25 тыс грн. В случае несогласия с условиями труда и оплаты шахтерам угрожали физической расправой.

На месте осуществления незаконной добычи изъято свыше 2 тонн угля и угледобывающее оборудование.

Согласно заключению экспертов, размер нанесенных в течение 2011 и 2012 годов государственной структуре убытков составил 7 млн 153 тыс. грн.

В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело, возбужденное по материалам СБУ органами прокуратуры по ч. 2 ст. 240 (нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения) Уголовного кодекса Украины направлено в суд.