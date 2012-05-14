Председатель райгосадминистрации требовал $50 тысяч за 2 гектара

В Волынской области разоблачили председателя одной из райгосадминистраций, который требовал 50 тысяч долларов взятки от частного лица за выделение земельного участка площадью 2 га для ведения сельского хозяйства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взяточник задержан во время получения части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, взяточник задержан во время получения части взятки в сумме 25 тысяч долларов. Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело согласно ч.4 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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