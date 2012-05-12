Украинские заробитчане ответят Путину по-русски

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Украины Николай Шульга высказал на пресс-конференции в Киеве, комментируя поручение Президента России Владимира Путина правительству и органами власти обеспечить введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для работников-мигрантов.

По его мнению, поручение В.Путина, которым для гастарбайтеров вводятся экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, больше рассчитано на мигрантов из неславянских государств. В то же время Н.Шульга высказал убеждение, что для украинцев, которые решат поехать на заработки в Россию, не могут возникнуть проблемы с языком.

Свое убеждение он аргументировал данными социологического исследования института, согласно которым три четверти украинцев не согласны с тем, что русский язык в Украине можно назвать иностранным.

Н.Шульга спрогнозировал, что у всех мигрантов в целом могут возникать проблемы со знанием истории России и основ законодательства. Он считает, что в России должны разработать четкую программу, по которой будут проходить соответствующие экзамены.

Также Н.Шульга считает, что у мигрантов могут также возникнуть проблемы с организационными вопросами во время адаптации к новой системе.

В свою очередь, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заметил, что согласно их исследованиям, трудовая миграция в Россию в настоящее время менее выгодна, чем в страны Европейского Союза.

В то же время А.Позняк сообщил, что, по данным общенационального исследования по вопросам трудовой миграции от 2008 года, больше всего украинских трудовых мигрантов едет именно в Россию – почти половина. Стимул для украинцев ехать на работу в Россию он видит в отсутствии языкового барьера и визового режима.

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Как сообщал УНИАН, 7 мая Президент России В.Путин поручил федеральным и региональным властям до ноября ввести для гастарбайтеров (работников-мигрантов, которые временно работают в России) обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн человек, в частности, из Украины - от 1 до 3 млн.