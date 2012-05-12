Участники нападения на журналиста получили от 5 до 11 лет с конфискацией
Ленинский районный суд Николаева вынес приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Наш город Николаев» и Интернет-издания «Новости N» Александра Влащенко.
Как сообщает сайт «Новости N», решение суда зачитал председатель судейской коллегии Николай Олефир.
Александр Сваволя, выстреливший журналисту в голову из пневматического пистолета, получил 11 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, Сергей Обертун - семь лет с конфискацией имущества, Александр Новиков - пять лет лишения свободы с конфискацией ½ имущества.
Время, которое преступники провели в СИЗО, будет зачтено им в общий срок наказания.
Как отмечает сайт, 24 апреля коллегия судей заслушала последнее слово А.Сваволи и С.Обертуна. Они просили у потерпевшего прощения за содеянное, а у суда - не наказывать их по всей строгости закона.
Третий обвиняемый – А.Новиков также попросил его простить, сказал, что раскаивается в содеянном и готов принять любое наказание, не связанное с ограничением свободы.
Как сообщалось, разбойное нападение на журналиста А.Влащенко произошло в ночь на 16 октября 2011 года.
Потерпевший был доставлен в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение лобной области».
Нападавшие отобрали также у журналиста сумку с фотоаппаратом, диктофоном, мобильными телефонами.