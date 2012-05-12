Участники нападения на журналиста получили от 5 до 11 лет с конфискацией

Как сообщает сайт «Новости N», решение суда зачитал председатель судейской коллегии Николай Олефир.

Александр Сваволя, выстреливший журналисту в голову из пневматического пистолета, получил 11 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, Сергей Обертун - семь лет с конфискацией имущества, Александр Новиков - пять лет лишения свободы с конфискацией ½ имущества.

Время, которое преступники провели в СИЗО, будет зачтено им в общий срок наказания.

Как отмечает сайт, 24 апреля коллегия судей заслушала последнее слово А.Сваволи и С.Обертуна. Они просили у потерпевшего прощения за содеянное, а у суда - не наказывать их по всей строгости закона.

Третий обвиняемый – А.Новиков также попросил его простить, сказал, что раскаивается в содеянном и готов принять любое наказание, не связанное с ограничением свободы.

Как сообщалось, разбойное нападение на журналиста А.Влащенко произошло в ночь на 16 октября 2011 года.

Потерпевший был доставлен в больницу с диагнозом «огнестрельное ранение лобной области».

Нападавшие отобрали также у журналиста сумку с фотоаппаратом, диктофоном, мобильными телефонами.