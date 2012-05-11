В Киевском СИЗО сегодня - тотальный обыск

В Киевском СИЗО сегодня с 09.00 проводятся общие обысковые мероприятия и технический осмотр помещений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, это осуществляется согласно ранее утвержденному плану.

О проведении общих обысков в письменном виде проинформирована прокуратура Киева, отмечается в сообщении.

Общим обыскам и техосмотру подвергаются все жилые, коммунально-бытовые и хозяйственные помещения учреждения.

Цель обыска – выяснение технического состояния стен зданий и отдельных помещений, выявление и изъятие запрещенных для хранения и использования заключенными предметов, изъятие лишних вещей для улучшения санитарного состояния (освещение, вентиляция, уборка) жилищных помещений, отметили в ГПтСУ.

Учитывая значительный объем запланированных работ, к обысковой работе в Киевском СИЗО, кроме штатного персонала учреждения, дополнительно привлечены 65 сотрудников других пенитенциарных учреждений Киевского региона, говорится в сообщении.

Перед началом работы весь привлеченный персонал был проинструктирован на предмет качества проведения обысков и досмотра, а также недопущения случаев оскорбления или унижения достоинства заключенных, отметили в пенитенциарной службе.

«Вопрос качественного проведения запланированных мероприятий контролируется руководством учреждения и регионального управления», - добавили в пресс-службе.