Иностранец на похищенном авто сбил на смерть двух людей

21-летний водитель мотороллера и его пассажирка погибли 21-летний водитель мотороллера и его пассажирка погибли

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 21-летний водитель мотороллера и его пассажирка погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые задержаны.