Иностранец на похищенном авто сбил на смерть двух людей
13:52, 11 мая 2012Общество
1820 0
В Днепропетровской области ранее судимый иностранец вместе со своим знакомым 10 мая угнал у работодателя микроавтобус и сбил на нем водителя мотороллера и его 16-летнюю пассажирку.
21-летний водитель мотороллера и его пассажирка погибли
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, 21-летний водитель мотороллера и его пассажирка погибли.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемые задержаны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter