В турецких супермаркетах продают 500-килограммовые упаковки макарон

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.

Приобрести картонную коробку сполутоннойпенне - коротких макаронных изделий в виде трубочек - можно за 560 долларов.

Все средства, полученные от реализации таких упаковок направят на благотворительность: деньги обещают передать международному чрезвычайному фонду помощи детям Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.

Производители пасты уже обратились в Книгу рекордов Гиннесса с заявкой на регистрацию гигантской упаковки.

В Турции ежегодно производится 450 000 тонн макаронных изделий. За этим показателем страна занимает пятое место в списке производителей пасты.

Диаметр пенне обычно составляет от 10 до 40 миллиметров. Концы изделий срезаны по диагонали. Обычно их подают с многообразными соусами, а также используют для приготовления запеканок и салатов.