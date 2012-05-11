В турецких супермаркетах продают 500-килограммовые упаковки макарон
В ассортименте турецких супермаркетов Migros Ticaret появились 500-килограммовые упаковки макарон.
Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters.
Приобрести картонную коробку сполутоннойпенне - коротких макаронных изделий в виде трубочек - можно за 560 долларов.
Все средства, полученные от реализации таких упаковок направят на благотворительность: деньги обещают передать международному чрезвычайному фонду помощи детям Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ.
Производители пасты уже обратились в Книгу рекордов Гиннесса с заявкой на регистрацию гигантской упаковки.
В Турции ежегодно производится 450 000 тонн макаронных изделий. За этим показателем страна занимает пятое место в списке производителей пасты.
Диаметр пенне обычно составляет от 10 до 40 миллиметров. Концы изделий срезаны по диагонали. Обычно их подают с многообразными соусами, а также используют для приготовления запеканок и салатов.