Азаров наказал прищемить хвосты «великим комбинаторам»

Кабинет министров Украины поручил СБУ, МВД, Нацкомфинуслуг, Министерству экономического развития, Министерству финансов, Госфинмониторингу, Министерству юстиции принять меры для предотвращения деятельности в Украине финансовых пирамид и других сомнительных финансовых схем, которые могут привести к присвоению средств граждан.

Об этом сказано в ответе за подписью премьер-министра Николая Азарова на депутатский запрос народного депутата из фракции «БЮТ-Батьківщина» Василия Деревянного, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской областной организации ВО «Батьківщина».

В обращении В.Деревляный обращал внимание на возникновение опасной ситуации, вызванной финансовой пирамидой Сергея Мавроди «МММ-2011».

«В последнее время указанная структура проводит в Украине агрессивную рекламу, обещая сказочные проценты, заманивает тысячи людей, которые, доведенные до обнищания, готовы вкладывать свои мизерные, заработанные потом и кровью сбережения в сомнительную новую финансовую схему нового «великого комбинатора». Между тем, все хорошо помнят, чем закончилась история с предыдущей версией «МММ» – миллионами обманутых вкладчиков», – указывал в своем депутатском запросе В.Деревляный.

В ответе Н.Азарова указано, что сейчас все контролирующие органы проводят работу по выявлению и предотвращению функционирования подобных псевдофинансовых учреждений и схем.

О результатах проведенной работы премьер пообещал информировать народного депутата дополнительно.