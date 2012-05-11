Еще одна область Украины вошла в европейскую ассамблею

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, соответствующее решение было принято 10 мая в Одессе в ходе заседания Бюро Ассамблеи.

Луганскую область на заседании представляет первый заместитель председателя областного совета Евгений Харин. Регион вошел в европейскую организацию в статусе наблюдателя.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Луганский облсовет принял решение о подаче заявки на вступление в Ассамблею европейских регионов.

21 декабря 2011 года Луганская область вступила в Ассоциацию Европейских приграничных регионов в рамках ее участия в трансграничной организации Еврорегион «Донбасс». В обязанности Луганской области как члена Ассоциации будет входить уплата членских взносов раз в год в размере 1,35 тыс. евро.

***

Справка УНИАН. Ассамблея европейских регионов (Assembly of European Regions, AER) основана в 1985 году и входит в структуру гражданских институтов Совета Европы. В Ассамблею входят 270 регионов Европы и 34 страны-участницы Совета Европы. Украина представлена шестью областями: Донецкой, Кировоградской, Херсонской, Киевской, Львовской и Одесской.

Ассоциация Европейских приграничных регионов (Association of European Border Regions, AEBR) — ассоциация, созданная в Европе в 1971 г. странами, чьи приграничные регионы были в прошлом объединены общей историей, культурой и др. факторами. Членами AEBR в настоящее время являются 90 из 115-ти реально действующих европейских приграничных регионов (еврорегионов).

Еврорегион «Донбасс» создан 29 октября 2010 года. Он включает в себя Луганскую и Донецкую (Украина), а также Ростовскую (РФ) области. На его территории в 153 тыс кв. км. проживают 11,5 млн человек.