Литвин предлагает выбивать долги на законных основаниях

Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин на своей странице в Facebook.

По его словам, с 2009 года речь идет о необходимости принятия соответствующего закона. Как напомнил В.Литвин, “была даже создана рабочая группа в Министерстве юстиции по разработке законопроекта о коллекторской деятельности, но отдельный закон так и не был принят”.

В.Литвин сообщил, что в последнее время в парламенте были зарегистрированы два законопроекта о коллекторской деятельности: один из них (№ 9379) вводит временный запрет на предоставление коллекторских услуг в отношении физических лиц-должников, а второй (№ 9594) предлагает внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно создания на финансовых рынках Украины системы защиты пользователей финансовых услуг.

Как заметил В.Литвин, по мнению инициатора внесения законопроектов, их принятие будет способствовать созданию надежной государственной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.