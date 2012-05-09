Поезд Киев-Симферополь «заминировали»

Неизвестный вечером в среду сообщил о минировании поезда №12 «Киев-Симферополь», который должен был отправляться в 18.06, саперы не нашли взрывчатку.

«Анонимный звонок поступил в Службу безопасности Украины, они передали информацию нам. На месте работали специалисты обоих ведомств», - сообщила корреспонденту УНИАН по телефону начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

На железнодорожном вокзале также дежурили медики.

Пассажиров попросили выйти из поезда. Люди почти два часа сидели на вокзале, пока взрывотехники проверяли вагоны. Примерно в 19.50 объявили посадку.

«Саперы проверили вагоны - с 4 по 10. Вызов оказался ложным», - сказал журналистам начальник поезда Владимир Куртяник.

По его словам, поезд, скорее всего, не сможет «догнать» потерянное время и придет в Киев с опозданием на около полтора часа.