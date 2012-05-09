Львов встретил 9 мая Государственными флагами с траурными лентами

Как прокомментировал это УНИАН депутат Львовского городского совета Руслан Кошулинский, это было сделано во исполнение постановления Львовского городского совета о чествовании памяти жертв Второй мировой войны.

С самого утра по улицам Львова семьи львовян, а также гости, прибывшие на празднование Дня Победы из России и восточных областей Украины, шли с букетами цветов и георгиевскими лентами на груди к местам захоронения погибших освободителей Львова.

В отличие от предыдущих лет не наблюдалось столкновений и провокационных выпадов со стороны прохожих в отношении ветеранов и молодежи, грудь которых украшена георгиевскими лентами.

В 10.00 на территории Солдатских захоронений «Марсовое поле» собралось несколько сотен львовян, среди которых было много ветеранов с орденами и медалями. После панихиды по павшим во время Второй мировой войны собравшиеся возложили венки и цветы к могилам советских воинов. За этим издалека наблюдали представители львовской «Свободы» и оппозиционных сил, не препятствуя мероприятиям ветеранов.

В 11.00 траурные мероприятия прошли возле Вечного огня на Холме Славы. Под исполнение военным оркестром Западного территориального центра военно-музыкального искусства гимна Украины состоялся военный салют и прошла рота почетного караула.

Руководство города и области возложило корзины с цветами к Вечному огню и могилам Героев Советского Союза. Среди собравшихся были представители Генерального консульства РФ во Львове, а также председатель Львовской областной организации Партии регионов. Цветы возложил и председатель Львовской ОГА Михаил Костюк, в то же время на мероприятии не было председателя Львовского областного совета Олега Панькевича и городского головы Львова Андрея Садового.

На этом официальные мероприятия завершились и к Холму Славы сквозь плотные кордоны милиции (по разным оценкам, было задействовано более тысячи правоохранителей, в том числе спецподразделения «Титан») начали пропускать львовян, которые хотели возложить цветы на Холме Славы.

Примечательно, что в этом году каких-нибудь препятствий милиция не чинила ни ветеранам, которые проходили через кордоны, ни нескольким десяткам депутатов от партии «Свобода», которые наблюдали за происходящим.

Несмотря на разрешение Львовского окружного административного суда на использование красных флагов во Львове, представители политических сил и рядовые львовяне не делали попыток разворачивать флаги, а на выполнение другого решения суда о запрещении массовых мероприятий, митингов, которые предварительно планировались, не проводили.

В этом году на площади возле Вечного огня мирно стояли рядом несколько десятков представителей Коммунистической партии, которым перед мероприятием раздали красные кепки с надписью «КПУ» и несколько молодых людей в синих безрукавках с вышитым трезубом.

Также присутствовали несколько десятков гостей из РФ, один из которых был одет в футболку с изображением Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В комментарии корреспонденту УНИАН Николай Кравчук отметил, что он приехал сегодня во Львов из Санкт-Петербурга (Россия), чтобы собственными глазами увидеть, как проходит празднование Дня Победы в городе, где постоянно происходят столкновения в День Победы.

«Я сегодня удивлен, все очень спокойно, и я не увидел никаких провокаций и запретов. Я симпатизирую Лукашенко, хотя приехал из России, а во Львове мне лишь делают комплименты за интересное изображение, никто не обижал и не пытался сорвать с груди георгиевскую ленту», - отметил Н.Кравчук.

Через кордоны милиции не пропустили только председателя областной организации Антифашистского комитета Украины Александра Калинюка, который держал в руках флагшток с красным флагом. Ему предложили оставить флаг, чтобы не провоцировать присутствовавших радикально настроенных молодых людей. Однако главный антифашист области отказался, и на этом инцидент был исчерпан.

В то же время кто-то из присутствовавших на территории захоронений на Холме Славы вытянул и развернул красный флаг Победы, на что мгновенно среагировали представители «Свободы» и через несколько минут флаг был свернут и изъят.

В свою очередь представители от оппозиционных сил пытались провоцировать споры с работниками милиции, скандируя «Ганьба!» («Позор!») и обвиняя их в том, что они не пропускают их на территорию захоронений.

Мероприятия во Львове приближаются к завершению. Каких-либо столкновений или провокаций зафиксировано не было. В мероприятиях – возложении цветов к могилам - принимали участие сотни львовян, однако никаких массовых акций не было. Порядок в городе в этот день, по разным оценкам, охраняют более 1,5 тысяч милиционеров.