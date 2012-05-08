В Киеве открыт Мемориал Победы (фото)

Комплекс размещен по улице маршала Тимошенко возле станции метро "Минская", сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Композиция памятника состоит из скульптурной группы, установленной на искусственном холме. В ее центре – солдатский костер как символ вечной памяти. Над костром – котелок на треноге, у костра расположились двое солдат. Они поминают своего боевого товарища. На переднем плане на валунах раскинуто символическое полотенце. На нем лежит каска, пробитая вражеской пулей, и стоит кружка, накрытая куском черного хлеба, – традиционный символ поминания тех, кто не вернулся с фронта и полег на поле боя. В темное время суток композиция декоративно будет освещаться и будет создавать впечатление горящего костра.

В открытии скульптурной композиции приняли участие председатель КГГА Александр Попов, ветераны, общественность и руководство района.

Это первый памятник воинам ВОВ в Оболонском районе. О его установке ходатайствовали ветеранские организации и местные жители. Построили комплекс на средства меценатов.

В Оболонском районе проживают 6500 ветеранов Великой Отечественной войны, из них - два Героя Советского Союза.

С целью социальной защиты и поддержки ветеранов района на 2012 год по инициативе А.Попова по городским программам «Турбота» (“Забота”) и «Социальное партнерство» выделены 3 млн 627 тыс гривен, отметили в пресс-службе КГГА.