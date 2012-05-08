Львовские ветераны требуют от Януковича вернуть им красные флаги

Они требуют «дать распоряжение МВД, прокуратуре и СБУ предупредить руководство ВО «Свобода» и других праворадикальных партий и депутатов от этих партий в органах местного самоуправления Львовской области о недопустимости нарушения прав ветеранов и членов Коммунистической партии Украины на использование своей символики во время празднования Дня Победы в Львове».

Подписи под совместным обращением, которое сегодня было направлено на имя главы государства, поставили почетный председатель областной организации ветеранов Украины, фронтовик, герой Социалистического труда Тимофей Махонек и председатель облорганизации Антифашистского комитета Украины, член КПУ Александр Калинюк, сообщил УНИАН сам А.Калинюк.

В обращении подчеркивается, что «Львовский городской совет 26 апреля принял постановление № 1438 «О запрете использования символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова», и это несмотря на то, что аналогичное решение от 21 апреля 2011 года за № 434 было отменено местным судом Галицкого района Львова 21 декабря. Прокурором города Львова А.Стасивым 3 мая 2012 года внесен протест на это незаконное постановление Львовского городского совета от 26 апреля 2012 года. Депутаты Львовского городского совета от ВО «Свобода», зная, что, в соответствии с требованиями ст. 21 Закона «О прокуратуре», протест прокурора останавливает действует опротестованного акта, решили, по сообщениям СМИ, 8 мая провести внеочередную сессию, на которой либо отклонить протест прокурора, либо принять в третий раз аналогичное антиконституционное постановление, такое же, как и два предыдущих».

Авторы обращения требуют сообщить, «почему не привлечены к ответственности те, кто срывал цветы с лентой государственного цвета РФ 9 мая 2011 года у Генерального консула РФ во Львове О.Астахова», «почему прокуратура и суды не остановят принятия антиконституционных решений органами местного самоуправления Львовской области о праздновании Дня Победы и о демонтаже памятников Великой Отечественной войны во Львовской области».