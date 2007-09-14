Порошенко заверил посла США, что у нас экономика и выборы - это разные вещи

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО заверяет, что кампания по подготовке внеочередных парламентских выборов в Украине не нанесла негативных последствий экономике страны. Об этом он заявил сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных штатов Америки в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО, во время встречи собеседники обсудили вопрос внутренней политики Украины в канун досрочных парламентских выборов, отмечая необходимость минимизации рисков, которые могут повлиять на финансово-банковскую сферу государства.

Председатель Совета НБУ выразил убеждение, что досрочные выборы являются экзаменом на социальную ответственность власти перед народом и продемонстрируют: будет ли в дальнейшем происходить перетягивание одеяла между ведомствами и учреждениями, или, наконец, начнется реальная, профессиональная работа в интересах страны.

Он также отметил, что учитывая стремительную избирательную кампанию, она не имела негативных последствий на экономику страны, которыми как правило обусловливаются избирательные процессы.

Как отмечается в сообщении, особое внимание собеседники уделили экономическому блоку вопросов, ситуации в финансово-банковской сфере и обеспечению стабильности национальной денежной единицы, отметив необходимость подготовки к постепенному внедрению денежного режима, который базируется на ценовой стабильности.

П.ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос В.ТЕЙЛОРА, рассказал о стратегии деятельности Национального банка Украины и информировал посла об Основных принципах кредитной политики на 2008 год, которые Совет Национального банка рассмотрел на заседании 11 сентября.