”ВымпелКом” отказался от покупки ”Киевстара”

Российский оператор «ВымпелКом» сегодня объявил об отзыве своего предложения в адрес норвежской Telenor и российской Altimo (входит в "Альфа Груп") о приобретении 100% украинского оператора мобильной связи ЗАО "Киевстар" за 5 млрд. долл. США. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «ВымпелКома».

В сообщении отмечено, что выдвинутые Telenor условия продажи "Киевстара" российской компании, в частности, соглашение между Telenor и Altimo, предусматривающее рыночный механизм выхода из компании, и соответствующие одобрения Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС), являются необходимыми. Однако «ВымпелКом» считает маловероятным, что такое соглашение может быть достигнуто в обозримом будущем.

"Несмотря на то, что основные условия приобретения были в основном согласованы между всеми тремя сторонами, приобретение «Киевстара» было поставлено в зависимость от заключения соглашения, предусматривающего рыночный механизм выхода из компании, а мы видим, что Telenor и «Альфа» достигли очень незначительного прогресса по этому вопросу за последние три месяца", - прокомментировал ситуацию генеральный директор «ВымпелКома» Александр ИЗОСИМОВ.

Он отметил, что российский оператор не считает целесообразным продолжение переговоров.

"Мы всегда будем рады вернуться за стол переговоров и рассмотреть дополнительные предложения от «Теленора» и «Алтимо» в будущем", - добавил он.

По словам А. ИЗОСИМОВА, пока «ВымпелКом» сосредоточит все усилия на реализации объявленной стратегии расширения на рынке Украины через ЗАО «Украинские радиосистемы» (УРС, ТМ «Билайн»), "тем более что предварительные результаты запуска бренда «Билайн» вселяют надежду на успех", - сказал глава российской компании.

Справка УНИАН. 9 мая компания Altimo сообщила, что Telenor согласился на предложение российской "Альфа-групп", согласно которому "ВымпелКом" купит украинский "Киевстар" за акции и денежные средства.

Ранее Telenor настаивал на приобретении "ВымпелКомом" "Киевстара" за 5 млрд. долл. наличными с обязательным условием запуска механизма прекращения партнерства Altimo с Telenor, что в дальнейшем позволит выкупить долю акций в «ВымпелКоме» того или иного акционера тому акционеру, кто предложит большую сумму.

Компании Telenor в «ВымпелКоме» принадлежит 29,9%, Altimo – 32,9%, в «Киевстаре» Telenor принадлежит 56,5%, Altimo – 43,59% акций.