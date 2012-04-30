В больницах остаются 14 пострадавших от взрывов в Днепропетровске

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении здравоохранения Днепропетровской ОГА.

По данным управления, 5 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 8 – в удовлетворительном. В областной детской клинической больнице остаются 4 подростка.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Юрий Скребец, состояние пострадавшей во время взрывов пожилой женщины остается тяжелым, но стабильным. Пациентка получила многочисленные осколочные ранения обеих ног и травму головы.

По его словам, состояние 16-летней девушки, которая получила многочисленные осколочные ранения лица, за последние сутки улучшилось.

Ю.Скребец отметил, что на праздники из больницы им. Мечникова не будут выписывать ни одного из 6 пострадавших, которые здесь находятся.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в Днепропетровске прогремели 4 взрыва, в результате которых пострадали 30 человек, в том числе 10 детей.