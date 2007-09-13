Могилевская вернулась из Франции, где лечила руку и нервы (фото)

Попав в автомобильную аварию, Наталья Могилевская серьезно повредила правую руку.

Залечивать физические и моральные травмы певица улетела во Францию. Вынужденный отдых обошелся ей в копеечку: пришлось отменить часть запланированных концертов. Чтобы не подводить зрителей, менеджмент певицы попросил ее коллег заменить Могилевскую на сцене. Одной из первых откликнулась Таисия Повалий, на еще одном концерте выступила Алена Винницкая.

Из-за аварии Наталья Могилевская не сможет сниматься в сериале «Этот танец», участие певицы в проекте «Танцы со звездами-3» тоже под большим вопросом. А еще пришлось отменить запланированный на осень концертный тур по Украине совместно с Владом Ямой и балетом Freedom.

Вчера вечером Могилевская наконец вернулась домой. В аэропорту ее с цветами встретил Влад Яма.

- Чувствую себя сложно, - призналась Наталья . - Курс лечения прошла, но психологически все еще тяжело. Через четыре месяца нужно будет делать еще одну операцию. А сегодня мне должны снять швы.

Столкнувшись с муниципальным медицинским обслуживанием, Могилевская решила купить Киеву машину скорой помощи с необходимыми медикаментами.

- Когда я попала в аварию, первой к месту ДТП приехала городская «скорая», - говорит певица. - Я была просто в шоке: у медиков не было даже бинта, и они передо мной постоянно извинялись. Теперь я думаю устроить аукцион своих концертных нарядов или проведу пару концертов в Киеве, а на вырученные деньги куплю машину с необходимыми медикаментами и буду постоянно следить за тем, чтобы там были лекарства.

Комсомольская правда в Украине