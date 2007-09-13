Александра Абдулова готовят к операции

Как известно, врачи израильской клиники «Ихилов» поставили Александру Абдулову страшный диагноз - «рак легких». В эти дни опытные специалисты определяются с дальнейшим лечением.Как стало известно корреспондентам «КП», медики сходятся на том, что помочь Александру Гавриловичу может операция. Ему должны провести резекцию легкого - удалить пораженный участок. С дальнейшим воздействием химиотерапией и облучением.

Сейчас проведение этой крайне сложной, но необходимой операции, по некоторым данным, упирается в «горький вопрос финансирования». Если найдется необходимая сумма, израильские врачи возьмутся его оперировать.

В противном случае Абдулову, вероятно, придется вернуться в Москву и продолжить лечение в столичной клинике.

Услуги специалистов многопрофильного онкологического центра «Ихилов», который считается одним из лучших в мире, действительно недешевы. В случае Абдулова хирургическое вмешательство обойдется не менее чем в сто тысяч долларов. В отличие от израильской клиники в Москве подобная операция может обойтись актеру в несколько раз дешевле. В ведущем онкологическом центре столицы за нее придется заплатить 55 000 рублей.