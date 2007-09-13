Третьяков будет подавать иск к экс-капитану своей яхты (уточненная)

Депутат Верховной Рады 5-го созыва Александр ТРЕТЬЯКОВ принял решение подавать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшему капитану своей яхты, который обвиняет его в избиении.

Об этом он сообщил агентству УНИАН.

Как правило при рассмотрении подобных исков третьим лицом может выступать издание, которое распространило информацию.

Как известно, газета "Сегодня" 12 сентября опубликовала статью, в которой экс-капитан яхты "Don`t worry" Юрий ОРНАЦКИЙ обвинил А.ТРЕТЬЯКОВА в том, что последний неоднократно избивал его за некачественный ремонт яхты.

В комментарии этой же газете А.ТРЕТЬЯКОВ заявил, что ни разу и пальцем не тронул бывшего капитана своей яхты, и заметил, что "солдат ребенка не обидит". Он также обвинил Ю.ОРНАЦКОГО в пьянстве (из-за чего 30 августа и уволил его), а также в краже денег на ремонт судна. По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, он потратил на ремонт яхты 300 тысяч долларов.