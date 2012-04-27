У популярной газеты появился самозваный двойник

В Полтавской области неизвестные создали клон сайта популярной газеты «Кременчугский ТелеграфЪ» (г. Кременчуг Полтавской обл.).

Об этом УНИАН сообщил главный редактор газеты Сергей Кулясов.

По его словам, в сети Интернет появился сайт-клон "Кременчугского Телеграфа" - "Телеграф в Кременчуге". Интернет-издание имеет не только схожее название и адрес в интернете с ведущим информационным ресурсом Полтавщины "Кременчугский ТелеграфЪ", но и использует зарегистрированный товарный знак "ТелеграфЪ".

Редакции "Кременчугского Телеграфа" не удалось самостоятельно выяснить у регистратора доменного имени контактные данные собственника сайта-клона. Руководство регистратора ответило, что данные об их клиентах защищены Законом Украины «О защите персональных данных» и по запросам третьих лиц не предоставляются. Вместе с тем регистратор переслал жалобу «Кременчугского Телеграфа» руководству сайта-клона.

Редакция «Кременчугского Телеграфа» также обратилась в милицию и прокуратуру c просьбой вмешаться в ситуацию, чтобы пресечь незаконные действия владельцев интернет-ресурса.