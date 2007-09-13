Бойко: резкого повышения цен на газ и нефтепродукты не будет в любом случае

“Резкого скачка и любых сенсаций, никакого повышения не будет”, - заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО, отвечая на вопрос Радио Свобода о возможном росте цен на энергоносители.

“Более того, - продолжил министр, - половина газа, нужного стране, а это 30 миллиардов кубов, есть в наших газохранилищах. Если и будут какие-то колебания в цене, то, имея этот относительно дешевый газ, мы обеспечим стабильность и прогнозируемую цену на следующий год”.

Однако Ю.БОЙКО отказался назвать хотя бы приблизительную цену на газ на следующий год.

“Переговоры длятся. Главное, я считаю, что нам удастся удержать цену на туркменский газ на уровне 100 долларов. Это главное, потому что из 55 миллиардов кубов импортированного газа 40 в этом году будет туркменским, а 15 – наполовину узбекским и казахским. У них никаких ожиданий относительно повышений не будет”, - сказал министр. “Сегодня мы можем говорить лишь о формуле цены, которая является очень прозрачной: 100 долларов стоит туркменский газ на границе Туркменистан-Узбекистан и 30 долларов транспортировки этого газа в нашу страну”, - сказал он.

Стабильной, по словам Ю.БОЙКО, будет и ситуация на нефтерынке Украины.