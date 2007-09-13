Ющенко открыл завод по производству электронных процессоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочую поездку в Закарпатскую область и отбыл в Киев.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время рабочей поездки Президент принял участие в торжественной церемонии открытия завода по производству электронных процессоров ООО «Джейбил Серкит Юкрейн Лимитед». В своем поздравительном слове глава государства подчеркнул, что открытие этого предприятия является успешным примером сотрудничества государства и бизнеса. В.ЮЩЕНКО ознакомился с работой предприятия, где до 2010 года будут работать 5 тысяч человек. В целом в проект должно быть привлечено 30,1 млн. дол. инвестиций.

В.ЮЩЕНКО во время посещения Ужгородского национального университета встретился с представителями венгерских обществ края. Президент поблагодарил их за взнос в перестройку украинского государства и укрепление украинско-венгерской дружбы. Глава государства вручил представителям венгерских обществ и студентам вузов Закарпатья уникальные книги – сборник произведений Тараса Шевченко и Шандора Петефи.