Закарпатские русины объявили об объединении

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на днях прошли учредительные собрания трех русинских организаций, которые на сегодняшний день являются наиболее действенными, активными на территории Закарпатской области, – областного объединения граждан «Краевое общество Подкарпатских русинов», областного объединения граждан «Народный совет Подкарпатских русинов», а также Закарпатского областного благотворительного фонда «Газда».

Во время собраний этих трех организаций было принято решение о создании Ассоциации русинских организаций Закарпатья.

По словам Н.Бобынца, потребность в создании Ассоциации возникла по нескольким причинам. «Первая - руководители, активисты этих организаций видят смысл в объединении всех русинов для возрождения русинской культуры, русинских традиций», - сказал заместитель председателя Всемирного совета русинов.

Вторая причина в том, утверждают представители русинских организаций, что во Всемирном конгрессе русинов все страны представлены Ассоциациями. Поэтому и возникла такая идея, чтобы от Украины также была ассоциация.

«И третье - мы хотим, чтобы государство поняло, что мы просто хотим объединения и общего движения вперед. Мы не являемся сепаратистами, в отличие от отдельных личностей в Закарпатье. Мы хотим жить в Украине, работать в рамках законодательного поля нашего государства», - сказал председатель областного объединения граждан «Народный совет Подкарпатских русинов» Николай Староста.

Он также добавил, что на сегодняшний день в Закарпатье официально зарегистрированы 12 русинских организаций. Однако большинство из них существуют только на бумаге. «Из тех 12 организаций немногие работают. Есть, например, три организации, которую возглавляет один и тот же человек, – Дмитрий Сидор. Также в Закарпатье есть еще две организации, которые возглавляет другой русин. То есть, много из этих организаций бумажные», - добавил Н.Староста.

Активисты русинского движения говорят, они не против, если к их Ассоциации присоединятся другие русинские организации края, но однозначно, что это должны быть умеренные организации. «Мы провозгласили о создании Ассоциации, и мы отвергаем любые радикальные упреки. Это - философия умеренного русинства», - уточнил Н.Бобынец.

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Справка УНИАН. Согласно предположениям одного из идеологов политического русинства Павла Роберта Магочия, теоретическая численность русинов в мире может составлять до 1,2 миллиона человек.

По результатам Всеукраинской переписи населения 2001 года, 10 183 жителя Закарпатской области (0,8% от населения области) заявило о своей принадлежности к русинам, то есть русины наименее многочисленное общество украинцев Закарпатья.

14 сентября 2006 года Закарпатский областной совет обратился в Верховную Раду с ходатайством признать русинов на общегосударственном уровне как отдельную национальность.

7 марта 2007 года Закарпатский областной совет признал русинов национальным меньшинством, а именно принял решение о внесении в перечень национальностей области национальности «русины» и решил обратиться в Верховную Раду Украины с просьбой признать национальность русинов на общеукраинском уровне.