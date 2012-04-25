Украинская субмарина впервые за 20 лет вышла в море

Подводная лодка Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины «Запоріжжя» приступила к первому этапу ходовых испытаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС, сегодня лодка покинула заводскую причальную стенку, где она находилась в ремонте и проводила швартовые испытания, и впервые, начиная с 1993 года, с использованием собственной силовой установки, в надводном положении вышла в Черное море.

«Выход подводной лодки “Запорожье” в море является важным событием для украинского флота. Успешное проведение ходовых испытаний обеспечит возрождение подводных сил отечественного флота. В свою очередь это позволит эффективно и на высоком уровне проводить обучение и тренировки противолодочных сил ВМС Украины», -цитирует пресс-служба Министерства обороны Украины слова главы оборонного ведомства Дмитрия Саламатина.

Как сказал в интервью военным журналистам врио командующего ВМС вице-адмирал Юрий Ильин, для украинского флота выход в море подводной лодки является очень важным фактом.

«При поддержке со стороны руководства государства, Министерства обороны и Генерального штаба Военно-Морские силы Украины вывели лодку в море, продемонстрировав тем самым, что выделенные на восстановление технической готовности корабля средства были израсходованы не зря», - отметил вице-адмирал.

По его словам, лодка достаточно много лет находилась в ремонте, но тем более отрадно то, что восстановить техническую готовность, подготовить личный состав и вывести «Запоріжжя» на ходовые испытания удалось в условиях, когда военный судоремонт при тех или иных обстоятельствах длительное время находится в кризисном состоянии.

«Для украинского флота успешное проведение ходовых испытаний позволит, в первую очередь, не потерять такой род сил, как подводные силы. А значит, даст возможность тренировать и противолодочные силы флота, проводить совместные мероприятия по подготовке», - отметил Ю.Ильин.

Как сообщалось, ранее были проведены швартовые испытания подводной лодки “Запоріжжя”. Кроме того, с экипажем корабля постоянно проводились занятия, учения и тренировки.

Подводная лодка в состав ВМС Украины вошла в 1997 году в результате раздела Черноморского флота бывшего СССР.