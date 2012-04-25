Члены немецкого правительства прибудут во Львов на матчи Евро-2012

Члены немецкого правительства во время Евро-2012 прибудут во Львов 9 и 17 июня на матчи с участием немецкой сборной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве посол Германии в Украине Ганс-Юрген Гаймзёт.

«По той информации, которая у нас есть, относительно визита представителей немецкого правительства в Украину во время Евро-2012, мы ожидаем визиты министров во Львов 9 и 17 июня», - сказал он.

Он подчеркнул, что у него нет информации о возможном визите в Украину во время Евро-2012 канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщал УНИАН, 8 июня состоится первый матч и открытие Турнира. Во Львове состоятся три матча финального турнира: 9 июня сыграют Германия и Португалия, 13 июня встретятся Дания и Португалия, и 17 июня – Дания и Германия.