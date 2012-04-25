Трое забили пенсионера насмерть за кастрюли и чайник

23 апреля они убили 84-летнего пенсионера, похитив у него 5 кастрюль, чайник, бидон и 4 листа металла. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленники поздно ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью похищения металлических изделий проникли на территорию частного домовладения пенсионера. Хозяин жилища услышав, что во дворе кто-то есть, вышел.

Грабители избили его, нанеся потерпевшему смертельные телесные повреждения.

«После этого злоумышленники забрали 5 кастрюль, бидон, чайник и 4 металлических листа. Ущерб составил 1 800 гривен. На данный момент похищенное – изъято», - отмечается в сообщении ОСО.

По данному факту следственным отделом Пятихатского райотдела милиции были возбуждены уголовные дела согласно ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и согласно ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.