Донецкий мошенник выманивал деньги у граждан, сидя в тюрьме

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отметили, что в последнее время на территории города участились случаи мошенничества по телефону. Неизвестные звонят на домашние телефоны гражданам и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что их родственники задержаны за совершение преступления. Взамен за освобождение последних от уголовной ответственности требуют деньги.

Так, в апреле в Кировский райотдел милиции обратились сразу две женщины, заявившие о подобных фактах. В обоих случаях неизвестные злоумышленники звонили среди ночи – около 2 часов. Сначала в трубке городского телефона раздавался плачущий голос, твердивший «мама, мамочка», а затем в разговор вступал мужчина и, выдавая себя за следователя, вымогал деньги. Обычный тариф вымогателя был около 10 тыс грн.

Пока родители собирали деньги, злоумышленник вызывал такси и просил водителя забрать по указанному адресу деньги и перевезти их в другое место. Женщины передавали пакет с деньгами подъехавшему таксисту, которого клиент обязывал пересчитать купюры. Чтобы шофер не задавал лишних вопросов, ему полагался гонорар – около 500 грн, которые заказчик разрешал брать из общей суммы.

В преступной схеме фигурант задействовал еще двоих людей, с помощью которых деньги поступали вначале на электронные счета, а затем по мере надобности – лично ему в виде наличных.

Оперативникам удалось разоблачить злоумышленника по «горячим» следам. После розыскной работы они вышли на подозреваемого, который, как оказалось, находится в местах лишения свободы.

Против мужчины возбуждено дело, предусмотренное ч.2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору лиц, или причинившее значительный ущерб потерпевшему).