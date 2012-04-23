Ко Дню Победы откроются два мемориала

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила начальник Управления культуры и туризма Луганской облгосадминистрации Ирина Григорьева.

По ее словам, 5 мая в селе Новоборовское Старобельского района состоится открытие стелы «Скорбящая мать» в память о погибших на войне односельчанах. В Кременной 8 мая планируется открыть Мемориал славы.

Кроме того, в преддверии праздника с 3 по 9 мая состоится детская акция «…Превратились в белых журавлей». Ученики луганских школ будут делать бумажных журавликов – как символ бессмертных душ воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, которые в День Победы вручат ветеранам.

Также молодые луганчане примут участие в международной акции «Георгиевская лента», в ходе которой будут раздавать жителям города георгиевские ленточки, приглашая принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Кроме того, с 3 по 20 мая в Луганске пройдет благотворительная акция «От чистого сердца», во время которой ветераны смогут бесплатно воспользоваться разными бытовыми услугами, которые им предоставят местные предприятия.