Болельщики «Шахтера» получили фору при покупке билетов на Евро

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».

В сообщении отмечается, что одновременно билеты на Евро-2012 будут продаваться на стадионе «Металлист», в отделениях «Укрсоцбанка» (UniCredit Bank) и на их официальных сайтах.

В пресс-службе напомнили, что, по словам операционного директора УЕФА Мартина Каллена, уже сейчас реализовано 95% билетов на матчи Евро-2012, однако поскольку не все федерации выкупили свои квоты, то есть возможность пустить в продажу по Украине еще 50 тысяч. О начале реализации и стоимости будет сообщено дополнительно.

Что касается технологии продажи билетов в кассах стадиона «Донбасс Арена», то каждый владелец абонемента может купить их в количестве от одного до четырех в одни руки, причем на все матчи, в том числе проходящие на других украинских стадионах, отмечается в сообщении. Исключение составят лишь поединки, которые состоятся в одно и то же время в разных городах. По понятным причинам, четыре билета на одновременные матчи в разных местах одному покупателю не продадут, заключили в пресс-службе.