Болельщики «Шахтера» получили фору при покупке билетов на Евро
Болельщики футбольного клуба «Шахтер», которые приобрели абонементы на новый сезон, теперь смогут купить билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2012.
Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе ФК «Шахтер».
В сообщении отмечается, что одновременно билеты на Евро-2012 будут продаваться на стадионе «Металлист», в отделениях «Укрсоцбанка» (UniCredit Bank) и на их официальных сайтах.
В пресс-службе напомнили, что, по словам операционного директора УЕФА Мартина Каллена, уже сейчас реализовано 95% билетов на матчи Евро-2012, однако поскольку не все федерации выкупили свои квоты, то есть возможность пустить в продажу по Украине еще 50 тысяч. О начале реализации и стоимости будет сообщено дополнительно.
Что касается технологии продажи билетов в кассах стадиона «Донбасс Арена», то каждый владелец абонемента может купить их в количестве от одного до четырех в одни руки, причем на все матчи, в том числе проходящие на других украинских стадионах, отмечается в сообщении. Исключение составят лишь поединки, которые состоятся в одно и то же время в разных городах. По понятным причинам, четыре билета на одновременные матчи в разных местах одному покупателю не продадут, заключили в пресс-службе.