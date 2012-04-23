Пенсионерам с первого мая накинут по сотне
17:21, 23 апреля 2012Общество
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Людям, не имеющим трудового стажа, пенсии повышаться не будут.
Повышение каснется 13,3 млн пенсионеров
С 1 мая 13,3 млн пенсионерам будут повышены пенсии в среднем на 100 грн.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовой коммуникации Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление “О повышении уровня социальной защиты населения” правительство приняло на сегодняшнем заседании.
Постановление принято во исполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.
В то же время, отмечается в сообщении, людям, не имеющим трудового стажа, пенсии повышаться не будут. Данные категории получают “социальную пенсию”, повышение которой осуществляется в соответствии с повышением размера минимальной пенсии.
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