Обучение пилотов Януковича будет стоить почти миллион гривен

Стоимость сделки составила 946 тыс. грн., сообщает издание «Наши деньги», ссылаясь на «Вестник государственных закупок».

Предусмотрена начальная, теоретическая, тренажерная и летная подготовка, подтверждение / восстановление, повышение квалификации и переподготовка на воздушных судах типа А-319.

Торги проведены по неконкурентной процедуре закупки «у одного участника», поскольку по данным Госавиаслужбы фирма «Скай» является единственным исполнителем таких услуг в Украине. В прошлом году аналогичные услуги «Скай» по подготовке президентских пилотов стоили 850 тыс. грн.

ГАП «Украина» Государственного управления делами предоставляет авиауслуги высшему руководству Украины. Прошлым летом президент Виктор Янукович впервые совершил полет на самолете Airbus-319-115XCJ. Это небольшой самолет на 40 мест, поэтому он не подходит для осуществления полетов официальных государственных делегаций, состоящих из значительно большего числа людей.

Донецкое ООО «Авиационный сертификационно-тренировочный центр «Скай» зарегистрировано на луганчанку Анну Нелипович, донетчанку Елену Гамаюнову и жителя Москвы Вадима Кима. Елена Гамаюнова также является соучредителем донецкого ЗАО «Украинская страховая компания».