Киевские выпускники будут купаться в фонтанах 3 мая

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Главное управление образования и науки КГГА.

12 мая 16 тыс. 365 выпускников получат аттестаты о полном общем среднем образовании.

Ученики 9-х классов завершат занятия 11 мая, а 1 июня им вручат документы об общем среднем образовании.

Остальные школьники уйдут на летние каникулы с 25 мая 2012 года.

По данным управления, среди выпускников 11-х классов 1 тыс. 298 учеников являются претендентами на награждение золотыми (914 учеников) и серебряными (384 ученика) медалями.

Кроме того, государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов продлится с 4 до 11 мая по таким предметам: украинский язык, профильный предмет, предмет по выбору ученика.

В целом сессия НВО начнется с 15 мая и продлится до 7 июня.

В этом году в перечень учебных дисциплин также добавлена всемирная история.

Таким образом, в 2012 году ВНО будет проводиться по химии – 15 мая; русскому языку – 17 мая; географии – 19 мая; математике – 21 и 22 мая; всемирной истории – 24 мая; иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) – 26 мая; украинскому языку и литературе – 28 и 29 мая; истории Украины – 31 мая и 1 июня; физике – 5 июня; биологии – 7 июня.