В Киеве реконструируют 8 парков и скверов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, заказчиком выполнения проектных и строительных работ по реконструкции объектов признано коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой».

Так, запланирована реконструкция сквера на ул. Васильковской, 43-47 в Голосеевском районе города, в Деснянском районе будет осуществлена реконструкция парков «Киото» и «Молодежный», а также парковой зоны на проспекте Маяковского и площади Анкары.

Кроме того, среди перечня объектов – реконструкция парка возле дома культуры и искусств микрорайона ДВРЗ и парковой зоны вокруг озера Тельбин в Днепровском районе.

Также реконструкции подлежит парк отдыха в Оболонском районе возле озера Кирилловское (проспект Оболонский – ул. Богатырская). В ближайших планах – отремонтировать и упорядочить парк «Интернациональный» (50-летия Октября, ул. Тулузы).