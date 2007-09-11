Госбюджет-2008 должен принимать новый парламент

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что Государственный бюджет на 2008 год должен приниматься «на свежую голову и свежим парламентом».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции, комментируя вынесение на рассмотрение Верховной Рады утвержденного сегодня Кабмином проекта Госбюджета-2008, А.ШЛАПАК сказал следующее: «Наша позиция давно известна, Президент считает, что на сегодняшний день парламент нелегитимный как учреждение, которое должно рассматривать такие документы как Закон о Государственном бюджете. Поэтому мы считаем, что очередное заявление о том, что будет собираться так называемая сессия для изучения этого бюджета, является некоторым продолжением на обострение, которое имеет место, к сожалению, в последние дни. Мы уверены, что такой важный и серьезный документ нужно рассматривать со свежей головой и в свежем парламенте».

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что бюджетный процесс в Верховной Раде должен начаться сразу после того, как 15 сентября проект Госбюджета на 2008 год будет передан в парламент.

Ранее А.ШЛАПАК заявлял, что Секретариат Президента не будет участвовать в заседаниях Верховной Рады и ее комитетов, посвященных обсуждению проекта Государственного бюджета-2008, так как считает парламент нелегитимным.