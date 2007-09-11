Порошенко: ВВП Украины по итогам года превысит 700 млрд. грн.

Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2007 года будет выше 700 млрд. грн. Такое мнение выразил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, этот показатель будет достигнут за счет роста экономики. “Если учесть еще и инфляционный фактор, то показатель номинального ВВП будет еще выше”, - сказал он.

П.ПОРОШЕНКО напомнил, что бюджет 2007 года рассчитан из показателя ВВП на уровне 685 млрд. грн. По его мнению, это несколько заниженный прогнозный показатель, и необходимо учесть, что вследствие этого занижены и плановые показатели госбюджета на текущий год.

Как сообщал УНИАН, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-июле 2007 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,7%, в июле - 107,2%.

По данным Государственного комитета статистики, номинальный ВВП за январь-июнь составил 289 млрд. 945 млн. грн. (по предварительной оценке), за июнь - 57 млрд. 436 млн. грн.

Справка УНИАН. При формировании государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза роста ВВП - 6,5%, номинальный ВВП - 498,4 млрд. грн., показателя инфляции в 7,5%, роста промышленного производства - 8%.

Номинальный ВВП Украины в 2006 году составил 535,8 млрд. грн.