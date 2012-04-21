В Донецком аэропорту нашли снаряд

На территории нового терминала международного аэропорта «Донецк» строители обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщается на сайте компании "Альтком", являющейся генеральным подрядчиком реконструкции и строительства объектов в донецком аэропорту.

Взрывоопасный предмет был выявлен во время проведения работ по благоустройству.

На данный момент не установлен калибр снаряда. Место, где он был выявлен, огорожено, строители ожидают прибытия специалистов Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС Украины в Донецкой области, всего с начала года на территории Донецкой области найден 151 снаряд.