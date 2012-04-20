Немцы остались довольны оперативностью украинской милиции

Об этом сообщил знакомый немецких художников журналист Дмитрий Понамарчук.

Как сообщалось, гости приехали в Киев делать спектакль по произведениям Леся Подервянского «Сны Василисы Егоровны». Они рассказали актерам труппы, что ночью 14 апреля на Майдане Независимости двое милиционеров без составления протокола взяли с них 20 евро за то, что один из них во время прогулки после репетиции не имел при себе паспорт.

По словам Д.Понамарчука, «инцидент получил широкую огласку в украинских медиа благодаря оперативной публикации в УНИАН».

19 апреля П.Мюллер был приглашен в главное управление МВД в Киеве вместе с Д.Понамарчуком. Капитан милиции из отдела организации службы управления охраны общественного порядка Валерий Скорина сообщил немецкому гостю, что объяснение написали 25 милиционеров, которые ночью дежурили на Крещатике, и предложил узнать вероятных вымогателей. П.Мюллер заявил, что сделать это не может, поскольку инцидент произошел ночью, и он вряд ли узнает кого-то «из-за сходства милиционеров в форме друг на друга», - сказал Д.Понамарчук.

По его словам, в милиции пообещали продолжить внутреннее расследование, отметив, что в таких случаях нужно немедленно звонить по номеру 102 или идти в отделение милиции.

Гражданин Германии П.Мюллер, который, по словам Д.Понамарчука, имеет удостоверение одного из немецких информационных агентств, остался доволен разговором с правоохранителями. «Он пожелал украинской милиции достойно защищать права иностранцев во время Евро-2012», - сказал украинский журналист.