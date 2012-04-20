Янукович расскажет, что хочет сделать с армией

Аккредитацию представителей СМИ проводит пресс-служба Президента до 9.30 20 апреля по тел. 255-71-77, (050) 442-08-68.

20 апреля, в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по реформированию и развитию Вооруженных Сил Украины и оборонно-промышленного комплекса. Как сообщает пресс-служба главы государства, представители СМИ приглашаются на 10.15. По результатам заседания, ориентировочно в 13.00, состоится брифинг заместителя исполнительного секретаря Комитета, директора Национального института стратегических исследований Андрея Ермолаева (Пресс-центр АПУ, ул. Банковая, 11).

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