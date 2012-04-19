Польские визы могут стать бесплатными уже в июне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров.

По его словам, сейчас Украина и Польша проводят все внутренние процедуры, чтобы согласовать все документы и выйти на их подписание.

«Я думаю, что при благоприятных условиях оно (соглашение) может быть подписано в июне этого года», - сказал А.Олефиров.

При этом он добавил, что такое соглашение будет подписано на уровне министров иностранных дел.

Также в МИД Украины заявили, что еще три категории украинских граждан смогут получать бесплатные шенгенские визы по упрощенной процедуре.

Об этом сегодня во время круглого стола сообщил директор департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров.

В частности, по его словам, это представители неправительственных организаций, профессиональных объединений и религиозных объединений.

«Европейская сторона и украинская сторона согласились внести изменения в уже существующее действующее соглашение об упрощенном оформлении виз. Я хочу отметить, что три категории украинских граждан – представители неправительственных организаций, профессиональных объединений и представители религиозных организаций - смогут получать бесплатные визы по упрощенной процедуре для того, чтобы путешествовать по странам Европейского Союза», - сказал он.

А.Олефиров также напомнил, что около 3 млн граждан Украины, проживающих в пограничных областях с Польшей, Венгрией, Словакией, уже сейчас имеют возможность в безвизовом порядке по отдельному разрешению посещать определенные страны Шенгенского соглашения.