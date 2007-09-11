Азаров представил, как продает свое мясо на базаре

Первый вице-премьер-министр Николай Азаров заявляет о перенасыщении украинского рынка мясопродуктов.

Об этом он сказал после заседания Кабинета министров во вторник.

По словам Азарова, в основе повышения цен на любой продукт лежит его дефицит, однако дефицита мяса на украинском рынке нет.

"Больше того, мы сейчас не знаем, куда девать то мясо, которое мы закупили, так как на него нет спроса, так как на рынке имеем излишек", - объяснил вице-премьер.

Причиной увеличения цены при таких условиях, по словам Азарова, является спекулятивная составная инфляции, которую порождает политическая реклама:

"Вот, например, я стою на рынке и продаю свое мясо по 23 гривны и слышу каждый день, как истерическая женщина кричит на всю страну, что она не может купить за 40. Тогда я задаю себе вопрос, а почему я не могу поставить за 40?".

"Конечно, в моем городе за 40 не купят, а за 24 – могут. И я начинаю пробовать: 24-25 - и покупают", - резюмировал вице-премьер.

Дальше, по словам Азарова, оптовые продавцы, видя рост спроса, начинают повышать закупочные цены и увеличивать поставки продуктов - таким образом создается излишек.

"Поэтому я обращаюсь к предпринимателям: ребята, не прогорите сейчас, у нас излишек, ввезти мы это мясо сможем, а вывезти – нет", - сказал вице-премьер.

Украинская правда