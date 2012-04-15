Прокуратура проводит «тщательную расширенную проверку» в Енакиевской колонии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что в ходе проверки изучается вопрос возможности вступления и побуждения к вступлению во внеслужебные отношения отдельных работников администрации учреждения с осужденными. Подвергнутся проверке также факты получения или вымогания от заключенных материального вознаграждения за определенные действия.

Кроме того, на личном контроле у руководства прокуратуры области находится ход служебного расследования по указанным фактам, которое проводится Управлением Государственной пенитенциарной службы в Донецкой области.

В ходе прокурорских проверок будут изучаться также вопросы законности применения к осужденным любых взысканий и обоснованности предоставленных им поощрений.

По результатам проверок, при наличии оснований, будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера, заключено в сообщении.

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Как сообщал УНИАН (В Енакиевской тюрьме гремит «кассетный скандал»), по информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы Украины, 13 апреля руководство Енакиевской исправительной колонии Донецкой области (№52) было отстранено от выполнения служебных обязанностей.