В Енакиевской тюрьме гремит «кассетный скандал»

19:50, 13 апреля 2012
Общество
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Начальник Енакиевской исправительной колонии №52 и его заместитель отстранены от исполнения должностных обязаностей на время проведения проверки аудиоинформации о вымогательстве.

Тюрма

Об этом сообщает Тиждень.

Как выяснилось, семеро заключенных этой колонии строгого режима записывали на диктофон факты вымогания со стороны администрации. Записи свидетельствуют, что администрация колонии систематически занимается вымогательством у заключенных денежных средств для себя лично и высшего начальства. Из разговоров также выплывает, что заключенные за деньги могут оставлять колонию и проносить в нее наркотики и алкоголь. Запись разговоров в своем блоге выложил правозащитник и активист Налогового майдана Игорь Гаркавенко.

Пенитенциарная служба проверяет соответствующую аудиозапись.

 

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