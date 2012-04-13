В Енакиевской тюрьме гремит «кассетный скандал»
19:50, 13 апреля 2012Общество
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Начальник Енакиевской исправительной колонии №52 и его заместитель отстранены от исполнения должностных обязаностей на время проведения проверки аудиоинформации о вымогательстве.
В Енакиевской колонии из-за «кассетного скандала» отстранили руководство
Об этом сообщает Тиждень.
Как выяснилось, семеро заключенных этой колонии строгого режима записывали на диктофон факты вымогания со стороны администрации. Записи свидетельствуют, что администрация колонии систематически занимается вымогательством у заключенных денежных средств для себя лично и высшего начальства. Из разговоров также выплывает, что заключенные за деньги могут оставлять колонию и проносить в нее наркотики и алкоголь. Запись разговоров в своем блоге выложил правозащитник и активист Налогового майдана Игорь Гаркавенко.
Пенитенциарная служба проверяет соответствующую аудиозапись.
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