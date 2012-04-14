В Крыму в радиусе 10 км введен карантин из-за бешенства
13:56, 14 апреля 2012Общество
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На ферме в Красногвардейском районе Крыма умерла больная бешенством корова.
МЧС ввело карантин в с. Дачное
10 работников сельхозпредприятия госпитализированы на неделю для профилактики, в селе Удачное в радиусе 10 километров введен карантин, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Корова умерла 12 апреля. На следующий день ее голову отвезли ветеринарам на исследование, которое показало, что животное болело бешенством.
«Угроза заболевания работником фермы не подтвердилась», - уверяют в МЧС.
Сельхозпредприятие содержит около 350 коров и продает молоко.
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