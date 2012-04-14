В Крыму в радиусе 10 км введен карантин из-за бешенства

10 работников сельхозпредприятия госпитализированы на неделю для профилактики, в селе Удачное в радиусе 10 километров введен карантин, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Корова умерла 12 апреля. На следующий день ее голову отвезли ветеринарам на исследование, которое показало, что животное болело бешенством.

«Угроза заболевания работником фермы не подтвердилась», - уверяют в МЧС.

Сельхозпредприятие содержит около 350 коров и продает молоко.