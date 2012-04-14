В налоговой перевели стрелки на следователя

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы столичной налоговой службы.

«Государственная налоговая служба в г. Киеве сообщает, что на телеканале ТВi действительно проводится внеплановая налоговая проверка. Ее проведение является выполнением законного и обязательного требования следователя райуправления МВД Украины в г. Киеве», - утверждают в ГНС.

Как указывается в сообщении, Налоговым кодексом Украины определено, что одним из оснований для проведения проверки является полученное налоговым органом постановление следователя, вынесенное в соответствии с законом по уголовным делам, которые находятся в их производстве. При этом в налоговой обратили внимание, что полученное постановление следователя является обязательным для выполнения, а уклонение от его выполнения влечет за собой ответственность по закону.

«Таким образом, Государственная налоговая служба не может игнорировать законное требование следователя и действует в пределах и способом, определенных законодательством Украины», - заявили в пресс-службе.

По данным ГНС, «указанная проверка проводится согласно постановлению следователя с целью установления истины по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры, которое расследуется следователями, подчиненным МВД Украины».

При этом в налоговой службе заявили, что в случае недопущения к проверке сотрудников органов ГНС, налоговики будут действовать согласно требованиям законодательства.

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Как сообщал УНИАН, генеральный директор ТВi Николай Княжицкий в эфире заявил о давлении на телеканал со стороны налоговых органов. Он попросил главу МВД Виталия Захарченко, председателя НГС Александра Клименко и председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Юрия Стеця разобраться с этими «преследованиями».

По словам М.Княжицкого, на канал пришла очередная налоговая проверка, несмотря на то, что несколько месяцев назад канал уже проверяли.

Справка УНИАН. Ранее председатель Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко заявил, что отменил на период проведения избирательной кампании по выборам народных депутатов все графики налоговых проверок СМИ.

СМИ не будут включаться в планы-графики проведения проверок уже со второго квартала, обещал он.