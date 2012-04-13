Гендиректор ТВі Княжицкий заявляет о давлении налоговой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телевизионного канала, с такой просьбой в эфире ТВі он обратился к главе МВД Виталию Захарченко, председателю ГНС Александру Клименко и председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Юрию Стецю.

По словам Н.Княжицкого, развернутое в последнее время преследование со стороны правоохранительных органов телевизионного канала ТВі является проявлением очевидного дисбаланса правового статуса плательщика налога и налоговой службы в сторону последней. Очевидно, это вызвано новым Налоговым кодексом, который действует с 2011 года. Дисбаланс проявляется в том, что плательщик налога является практически незащищенным перед разнообразием прав и полномочий, предоставленных Налоговым кодексом контролирующим органам, подчеркнул гендиректор ТВі. Он отметил, что раньше специалисты неоднократно указывали на то, что Налоговый кодекс значительно расширяет полномочия контролирующих органов по сравнению с их статусом, который существовал до введения в действие кодекса. Особенно это касается количества, видов и оснований проверок, которые могут проводить налоговики, которые, при желании, могут практически парализовать деятельность субъектов ведения хозяйства. Для примера, налоговая служба может проводить несколько внеплановых проверок одновременно (что собственно и происходит сегодня на ТВі), и в пределах внеплановой проверки проверять сплошным порядком всю деятельность налогоплательщика, и даже те периоды, которые уже ранее были проверены, сказал Н.Княжицкий. Таким образом, налоговые органы могут, злоупотребляя своими правами, блокировать работу субъектов ведения хозяйства, не нарушая закон формально. Это происходит сегодня на канале ТВі, отметил гендиректор.

Так, по его словам, 11 апреля 2012 года в ТВі обратилось должностное лицо Государственной налоговой инспекции в Соломенском районе г. Киева с требованием о допуске к проведению внеплановой выездной документальной проверки канала по вопросам соблюдения требований налогового законодательства по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за период с 01.01.08 года по 31.09.2010.

Основанием для проверки было поступление в налоговый орган постановления следователя СО Печерского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве капитана милиции В.Забуги от 04.04.2012 по уголовному делу № 76-000323.

При этом в пресс-службе отметили, что в 2011 году ГНИ в Соломенском районе Киева уже осуществляла проверку канала ТВі по данным вопросам, а именно в пределах плановой выездной документальной проверки по вопросам соблюдения требований налогового законодательства за указанный период, и результаты которой были оформлены соответствующим Актом.

Таким образом ГНИ в Соломенском районе г. Киева будет дважды проводить проверку деятельности ТВі в пределах одного и того же периода и одних и тех же обстоятельств уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.

При этом налоговым органом уже осуществляется еще одна документальная выездная проверка ТВі по вопросам соблюдения налогового законодательства за период с октября по конец декабря 2011 г.

Как отметили в пресс-службе телеканала, проведение двух проверок одновременно приводит к фактическому блокированию нормальной деятельности ТВі.