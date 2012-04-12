Сегодня православные отмечают Чистый четверг

В Чистый четверг принято проснуться до восхода солнца и искупаться в воде – это символическое очищение от всех грехов.

На службах в церкви сегодня вспоминают Тайную Вечерю, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, подавая этим пример братской любви и смиренности. Именно на Тайной Вечере Иисус установил обряд евхаристии - Святого Причастия.

Свечу, зажженную в храме, нужно донести до дома так, чтобы она не погасла. Такая свеча будет оберегать жилище в течение всего следующего года