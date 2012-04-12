Сегодня православные отмечают Чистый четверг
09:25, 12 апреля 2012Общество
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По традиции, в этот день нужно исповедаться и причаститься в храме, убрать в доме, испечь куличи и расписать писанки.
Свеча, зажженная сегодня в храме, будет оберегать дом
В Чистый четверг принято проснуться до восхода солнца и искупаться в воде – это символическое очищение от всех грехов.
На службах в церкви сегодня вспоминают Тайную Вечерю, когда Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, подавая этим пример братской любви и смиренности. Именно на Тайной Вечере Иисус установил обряд евхаристии - Святого Причастия.
Свечу, зажженную в храме, нужно донести до дома так, чтобы она не погасла. Такая свеча будет оберегать жилище в течение всего следующего года
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