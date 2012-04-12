Киевлян перестанут обогревать 16 апреля
08:40, 12 апреля 2012Общество
883 0
16 апреля в Киеве завершится отопительный сезон.
Тепло киевлянам отключат по графику
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее распоряжение подписал председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов.
Так, 16 апреля теплоноситель перестанут подавать в жилые дома и на объекты социальной инфраструктуры. Школы, детсады и медицинские учреждения будут отключать от систем отопления исключительно по их письменным заявкам.
Согласно поручению А.Попова сразу после завершения отопительного сезона в столице начнется подготовка к новому сезону 2012-2013 годов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter