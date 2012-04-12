Еврейская община предлагает Попову уладить конфликт без суда

Как сообщили УНИАН в Еврейской религиозной общине Киева, 10 апреля Главный раввин Украины Моше Асман от лица еврейской общины обратился с письмом к главе Киевской городской госадминистрации Александру Попову с просьбой вмешаться в конфликт вокруг строительства Киевского еврейского общинного центра. «Наша община выступает за мирное и взаимовыгодное разрешение создавшейся ситуации. В связи с этим мы попросили нашего застройщика - ООО «ИБП» - подготовить проект мирового соглашения, которое позволит прекратить ненужный судебный спор», - отмечает в письме М.Асман.

В Еврейской религиозной общине Киева отмечают, что строительство Киевского еврейского общинного центра оказалось под угрозой из-за действий прокуратуры Киева и КГГА. Так, в настоящее время Хозяйственным судом г. Киева рассматривается исковое заявление к ООО «ИБП», поданное прокуратурой в интересах управления экономики и инвестиций КГГА. В рамках спора по этому делу была предпринята попытка наложить арест на земельный участок по ул. Ползунова в Соломенском районе Киева, на котором планировалось построить Киевский еврейский общинный центр.

В сообщении отмечается, что 5 апреля с. г. более 300 представителей Еврейской религиозной общины Киева вышли с протестами под стены Хозяйственного суда Киева, пытаясь остановить очередные земельные переделы. Однако, после протестов представители власти пока не нашли время встретиться с руководством общины, отмечают авторы обращения.

По мнению Главного раввина Украины, единственным выходом из создавшейся ситуации может быть подписание мирового соглашения. «В 2010 году Еврейская религиозная община Киева сделала очень важный шаг в реализации давней мечты – созданию центра еврейской самоидентификации, Киевского еврейского общинного центра, - отметил М.Асман. - Заключение мирового соглашения по этому спору также покажет, что будущий мер Киева поддерживает политику Президента Украины по усилению связей между Украиной, Израилем и Европейским Содружеством».

«Власти необходимо находить компромиссы со своими общинами», - говориться в обращении столичной религиозной еврейской общины к А.Попову.

В сообщении также отмечается, что 5 апреля 2012 года в Хозяйственном суде Киева состоялось первое судебное заседание по иску прокуратуры г. Киева в интересах управления экономики и инвестиций КГГА к ООО "ИБП".

В судебном заседании в качестве третьей стороны на стороне ответчика (ООО "ИБП") к участию в процессе была допущена Еврейская религиозная община г.Киева. В судебном заседании рассматривалось ходатайство прокуратуры Киева о наложении ареста на земельный участок, на котором планируют создать Киевский еврейский общинный центр, в наложении ареста на участок суд отказал. В день заседания прокуратура г. Киева подала дополнительное ходатайство о наложении ареста на денежные средства ООО "ИБП". 5 апреля 2012 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры города о наложении ареста на денежные средства ООО "ИБП". ООО "ИПБ" подало жалобу в апелляционный суд с целью отмены определения о наложении ареста на денежные средства компании.